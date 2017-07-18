Компьютерная диагностика автомобилей

Программное обеспечение для диагностики автомобилей позволит произвести проверку технического состояния различных систем транспортного средства. Это программное обеспечение встроено во все современные автомобили, выпущенные после 1996 года. Полноценная диагностика автомобилей Mercedes происходит после тщательного изучения списка представленных кодов. Последняя версия технологии бортовой диагностики получила название OBD-II. Она полезна для механиков, производителей и владельцев автомобилей, которые особое внимание уделяют поддержанию оптимального технического состояния машин.

Система бортовой диагностики показывает текущий статус автомобиля. Для этого в транспортном средстве устанавливаются различные датчики и порты. Сканер, обеспечивающий проверку транспортного средства, изготавливается индивидуально для каждой из марок автомобилей. Неисправность отмечается в виде особого кода, поэтому для изучения текущего технического состояния транспортного средства необходимо произвести расшифровку полученных результатов.



Порт для подключения сканера чаще всего находится под сиденьем водителя или приборной панелью, но производители автомобилей могут менять его размещение. Существуют также дополнительные датчики и центры активации, которые способны контролировать активность различных деталей автомобиля. Поскольку программное обеспечение в современных автоматизированных системах охватывает многие функциональные части транспортного средства, можно произвести всеобъемлющую диагностику.



Бортовая проверка контролирует параметры функционирования автомобиля. Программное обеспечение не только отыскивает возможные ошибки в процессе работы транспортного средства, но и записывает информацию о том, что именно происходит с автомобилем во время каждой поездки. Эта информация может быть использована механиками, которые загружают серию диагностических кодов из порта OBD-II. Эти коды объясняют, что происходит с автомобилем в текущий момент времени. Наличие информации о проблемах во время вождения позволяет найти первопричину неисправности.



Дополнительно для проверки технического состояния мастер произведет осмотр автомобиля и конкретных его деталей. Некоторые поломки возможно отыскать только после тщательного изучения всех систем транспортного средства.

