Когда нужно менять резину на автомобиле

В процессе эксплуатации автотранспорта наступает период, когда необходимо производить замену покрышек. Также это стоит делать при ее сильном повреждении, смене времени года. Не всегда есть возможность самостоятельно произвести такую замену. К тому же цены на шиномонтаж в Москве, например на этом сайте, более чем доступные. Профессиональный подход к решению этого вопроса позволит избежать аварийных ситуаций.

Когда переобувать шины

Поскольку в законодательстве нет точной даты, когда нужно производить замену покрышек, в большинстве случаев автовладельцы ориентируется на долгосрочный прогноз погоды. Самым рациональным вариантом является комбинированный подход к решению этого вопроса. Необходимо изучить прогноз синоптиков на несколько недель вперед. Средняя температура в сутки должна составлять +7 градусов. Когда погода нестабильная необходимо отложить процедуру смены резины.



К вопросу замены покрышек нужно отнестись внимательно. Неправильно установленные шины могут стать причиной ДТП. Автолюбитель должен заранее спланировать, когда переобувать свою машину, чтобы успеть к похолоданию. Своевременная замена резины также позволит сэкономить средства, поскольку предупреждает ее износ.



Выделяют следующие факторы, от которых зависит смена автопокрышек:



при выявлении трещин с внешней стороны протектора;

когда поверхность индикатора в одной плоскости с выступами, то вероятнее всего глубина достигла минимально допустимого значения 1,6 мм.

Срок смены шин зависит от условий эксплуатации транспортного средства. Например, если вы пользуетесь машиной весной в основном утром и вечером, то можно не торопиться с заменой резины. Потому что в это время суток понижается температура и дорога замерзает. Также имеет значения и география эксплуатации транспортного средства. За городом снег тает дольше, так как разница температуры по сравнению с городом здесь более существенная. Городским жителям смена резины потребуется реже, поэтому для них стоимость шиномонтажа будет более доступной.

Рекомендации по замене покрышек

Производители авто советуют менять все 4 шины одновременно. При этом модели, дата выпуска колес должны совпадать. Такие показатели влияют на износ каждой покрышки. Не допускается использование шин с различным скоростным индексом для одной оси. В связи с их негативным влиянием на управляемость транспортным средством. На полноприводных автомобилях с четырьмя ведущими колесами можно использовать покрышки одинаковые по конструкции и размерам. Для обеспечения безопасности требуется делать регулярно осмотр шин на повреждение и износ. Шиномонтажные работы лучше доверять профессионалам.