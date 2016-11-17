Официальные дилеры Форд: адреса в Москве.
Легендарные машины американского предпринимателя Генри Форда пользуются большой популярностью не только на родине, но и в России. Внедорожники, седаны, хэтчбеки и прочие авто в других версиях кузовов, включая коммерческую линейку, успешно справляются с особенностями отечественных дорог, обеспечивая высокий уровень безопасности и надежности. На территории РФ реализуются модели с адаптированной системой подвески и силовыми агрегатами, приспособленными к российским сортам горючих материалов. Лучшим вариантом для приобретения автомобилей именитой компании являются официальные дилеры Форд в Москве, адрес одного из которых представлен здесь.
Преимущества покупки Форд у официального дилера
- Безупречный сервис. Дилерские центры предлагают исключительно новые машины и фирменную техническую поддержку. Все автомобили полностью исправны, в чем каждый может убедиться лично, заказав экспертизу независимых специалистов. Штат сотрудников регулярно занимается на тренингах повышения квалификации и досконально обладает знаниями тонкостей каждой модификации предлагаемых авто.
- Гарантия качества. Дилеры работают напрямую с производителями, предлагая только качественные запчасти и комплектующие, соблюдая все требования ТО, гарантируя тем самым лучшие эксплуатационные сроки. Для всех моделей предлагается гарантийное обеспечение.
- Доступно. Дилеры Форд в Москве, позволяют воспользоваться всеми выгодными условиями и особыми привилегиями в виде привлекательных бонусов и бесплатного тест-драйва любому желающему. Благодаря нескольким филиалам, каждый клиент может посетить ближайший центр, без необходимости ехать в другой район города. Официальные дилеры охватывают все крупные регионы, обеспечивая максимальные удобства для автолюбителей.
- Профессиональная поддержка. С каждым клиентом работает персональный менеджер, который совершенно бесплатно ответит на все вопросы, предоставив исчерпывающую техническую информацию по всем вариантам комплектаций.
- Полный сервис. Помимо реализации авто, дилеры предлагают весь спектр услуг, включая продажу дополнительных комплектующих, аксессуаров и оказание ремонтных услуг. Такой подход позволяет получить гарантию качества продукции и совместимости расходных материалов с требованиями производителя, а также быть уверенным в корректности выполнения ТО.
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