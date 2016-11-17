Официальные дилеры Форд: адреса в Москве.

Легендарные машины американского предпринимателя Генри Форда пользуются большой популярностью не только на родине, но и в России. Внедорожники, седаны, хэтчбеки и прочие авто в других версиях кузовов, включая коммерческую линейку, успешно справляются с особенностями отечественных дорог, обеспечивая высокий уровень безопасности и надежности. На территории РФ реализуются модели с адаптированной системой подвески и силовыми агрегатами, приспособленными к российским сортам горючих материалов. Лучшим вариантом для приобретения автомобилей именитой компании являются официальные дилеры Форд в Москве, адрес одного из которых представлен здесь.

Преимущества покупки Форд у официального дилера

Безупречный сервис . Дилерские центры предлагают исключительно новые машины и фирменную техническую поддержку. Все автомобили полностью исправны, в чем каждый может убедиться лично, заказав экспертизу независимых специалистов. Штат сотрудников регулярно занимается на тренингах повышения квалификации и досконально обладает знаниями тонкостей каждой модификации предлагаемых авто.

. Дилерские центры предлагают исключительно новые машины и фирменную техническую поддержку. Все автомобили полностью исправны, в чем каждый может убедиться лично, заказав экспертизу независимых специалистов. Штат сотрудников регулярно занимается на тренингах повышения квалификации и досконально обладает знаниями тонкостей каждой модификации предлагаемых авто. Гарантия качества . Дилеры работают напрямую с производителями, предлагая только качественные запчасти и комплектующие, соблюдая все требования ТО, гарантируя тем самым лучшие эксплуатационные сроки. Для всех моделей предлагается гарантийное обеспечение.

. Дилеры работают напрямую с производителями, предлагая только качественные запчасти и комплектующие, соблюдая все требования ТО, гарантируя тем самым лучшие эксплуатационные сроки. Для всех моделей предлагается гарантийное обеспечение. Доступно . Дилеры Форд в Москве, позволяют воспользоваться всеми выгодными условиями и особыми привилегиями в виде привлекательных бонусов и бесплатного тест-драйва любому желающему. Благодаря нескольким филиалам, каждый клиент может посетить ближайший центр, без необходимости ехать в другой район города. Официальные дилеры охватывают все крупные регионы, обеспечивая максимальные удобства для автолюбителей.

. Дилеры Форд в Москве, позволяют воспользоваться всеми выгодными условиями и особыми привилегиями в виде привлекательных бонусов и бесплатного тест-драйва любому желающему. Благодаря нескольким филиалам, каждый клиент может посетить ближайший центр, без необходимости ехать в другой район города. Официальные дилеры охватывают все крупные регионы, обеспечивая максимальные удобства для автолюбителей. Профессиональная поддержка . С каждым клиентом работает персональный менеджер, который совершенно бесплатно ответит на все вопросы, предоставив исчерпывающую техническую информацию по всем вариантам комплектаций.

. С каждым клиентом работает персональный менеджер, который совершенно бесплатно ответит на все вопросы, предоставив исчерпывающую техническую информацию по всем вариантам комплектаций. Полный сервис. Помимо реализации авто, дилеры предлагают весь спектр услуг, включая продажу дополнительных комплектующих, аксессуаров и оказание ремонтных услуг. Такой подход позволяет получить гарантию качества продукции и совместимости расходных материалов с требованиями производителя, а также быть уверенным в корректности выполнения ТО.

Ознакомившись с адресами дилеров Форд в Москве, можно самостоятельно посетить филиалы, чтобы убедиться в привилегиях официальных дистрибьюторов лично.