Эксперты ОНФ оценили качество ремонта дорог в Архангельске

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Архангельской области провели рейд по автомобильным дорогам областного центра, где недавно был завершен ремонт. К общественникам присоединились представители администрации города и ГИБДД. Отметим, что эти дороги были нанесены на интерактивную карту жителями региона как объекты, которые представляют опасность для автолюбителей и требующие незамедлительного ремонта.

Всего на сетевой ресурс «Карта убитых дорог» в Архангельской области к настоящему времени нанесено 162 участка. Пока только две точки на карте изменят цвет с красного на зеленый – это значит, что на дорогах завершен ремонт, к таким дорогам относятся участки по улице Павла Усова и проезда Приорова в областном центре. По мнению экспертов регионального отделения ОНФ, обе дороги отремонтированы качественно и выдержат гарантийный срок. Что нельзя сказать о проведении ямочного ремонта в разных районах города, который делается с нарушением нормативных требований. Ямы заливаются не полностью, асфальтовая смесь по своему составу неоднородная. На многих участках ямы начинают просвечивать, а смесь выбита автомобильными колесами, хотя гарантия на ямочный ремонт составляет один год. К такому выводу пришли эксперты ОНФ, когда осмотрели дороги на проспекте Дзержинского, на кругу Площади Дружбы народов и на улице Шабалина.



«Больше всего нареканий у нас вызывает ямочный ремонт, который делается не полностью, а часть работ продолжает выполняться с нарушением технологий, – прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Архангельской области Алексей НЕСТЕРЕНКО. – На участке по улице Шабалина ямы на дороге пытались засыпать непонятно чем, теперь камни разбросаны в разные стороны. Представители администрации города затруднились ответить, какая подрядная организация проводила здесь ремонт. Мы также обращались к чиновникам с просьбой доделать ямочный ремонт на улице Кедрова, где активисты ОНФ выявили проблемы после того, как подрядчики завершили работы. Но, как говорится, а воз и ныне там. Региональное отделение ОНФ подготовило обращение в администрацию Архангельска для устранения нарушений, которые были допущены в ходе ямочного ремонта на дорогах областного центра».



Наиболее «убитые» дороги в Архангельске находятся на улицах Комсомольской, Гагарина (у магазина «Бум»), Вельской, Стрелковой, Поморской, Володарского, Серафимовича и проспекте Советских Космонавтов. К их ремонту подрядчики намерены приступить в августе этого года. В ближайшее время активисты ОНФ будут проверять ремонт дорог в Северодвинске и Новодвинске.





