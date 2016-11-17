Как открыть автомобильный ломбард: пошаговая инструкция

Автоломбардный бизнес – это своеобразный род деятельности, не имеющий аналога. Его работа регламентируется законом РФ «О ломбардах», но прежде чем открыть бизнес автоломбарда нужно проштудировать статьи Гражданского кодекса России и закон «Об ипотеке (залоге недвижимости»)».

Чем привлекателен автомобильный ломбард

Прежде всего, это действительно доходный бизнес. Количество владельцев собственного автотранспорта растет и желающих получить займ под ПТС становится все больше. Почему люди обращаются к услугам автоломбарда?

Это отличная альтернатива кредитам. Здесь нет грабительских процентов и «мелкого шрифта» в договоре. Есть уверенность в сохранности автомобиля, поскольку все они бывают застрахованы на период нахождения в залоге. Минимальный уровень документации, требующийся для получения денег. Сумма, которую реально получить под залог автомобиля составляет 70-90% от его стоимости. Она вполне может стать начальной инвестицией для открытия своего дела.

Для предпринимателя, занимающегося бизнесом такого рода плюсов тоже немало:

для открытия автоломбарда не потребуется собирать большой пакет документов;

востребованность услуги и постоянный рост спроса на нее;

быстрая окупаемость вложенных средств (не более 2 лет);

отсутствие четких механизмов регулирования деятельности - у автоломбардов нет многих ограничений, присущих другим кредитным учреждениям;

отсутствие лицензирования;

большой процент постоянных клиентов (до 60% от общего числа обращающихся).

Открываем автоломбард

Если у вас есть примерно 2,5 млн. рублей и мечта стать владельцем автоломбарда, можно приступать к воплощению ее в жизнь. Как открыть автоломбард грамотно и не пожалеть об этом? Для начала нужно подготовиться к предпринимательской деятельности и изучить все правоустанавливающие документы.

Дальше можно следовать по следующей схеме.

Определяемся с названием, в котором обязательно должно присутствовать слово «ломбард». Выбираем правовую форму деятельности (ООО или ИП). Лучше ООО – быстрее регистрация и меньше средств и сил на оформление документации. Выбираем систему налогообложения: общий или специальный режим. Готовим документы, необходимые для регистрации предприятия:

- Устав организации (ООО);

- заявление о регистрации предприятия:

виды деятельности по ОКВЭД, которые нужно указать в заявлении: 74.14 – оказание консультационных и информационных услуг, 65.22.6 – предоставление кредитов под залог движимого имущества, 67.13.5 – предоставление услуг по хранению ценностей.

- решение об организации предприятия и первоначальные юридические документы (можно копии);

- квитанцию об уплате госпошлины.

5. Ищем помещение.

Офис компании может быть небольшим, самое главное, чтобы рядом располагалась площадь для стоянки автомобилей. В ломбардном бизнесе место расположения не столь важно, заведение может располагаться в центре, спальном районе, возле автострады. Главное - правильная экономическая политика и умение наладить дело.

6. Решаем кадровые вопросы.

В штате обычно бывают: директор, технический директор, бухгалтер, офис-менеджер. Ключевые должности – оценщик-товаровед, приемщик. От них зависят суммы выдаваемых кредитов и легкость реализации авто на вторичном рынке в случае невозврата кредита (этот показатель составляет чаще всего 5-15%).

7. Утверждение внутренней документации. Это установление суммы кредита, например, от 50 000 до 1 000 000, размер процентной ставки кредита (обычно 2-3% от всей суммы кредита на 10 дней, 4-7% - на 30 дней и т.п.). Подготовка образцов договоров, доверенности, квитанций.

8. Решение финансовых вопросов.

Финансовые вопросы, которые предстоят на первом этапе работы, складываются из следующих пунктов:

- аренда (покупка) и оснащение офиса;

- аренда (покупка) и оборудование автостоянки;

- зарплата персоналу;

- оплату счетов;

- реклама;

- создание и раскрутка сайта.

Имея на руках договор аренды и юридический адрес компании можно ее регистрировать. Чтобы иметь юридическое право подписывать договоры о принятии в залог автомобилей требуется официальная регистрация предприятия.

Заранее необходимо обсудить график работы автоломбарда и минимизировать риски, с которыми придется столкнуться в процессе работы. Для этого желательно:

Заключить договора с охранным предприятием и страховой компанией;

Наладить отношения с ремонтными фирмами, ГИБДД, таможней;

Получить доступ к базе кредитных историй.

Пошаговая инструкция как открыть автоломбард может помочь теоретически. Практика принесет свои плоды – заслуженный успех за непростой предпринимательский труд и хороший материальный доход.