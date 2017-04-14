Широкий модельный ряд автомобилей Lexus. Все возможности для достойного выбора

Среди автомобилей премиум-класса неизменной популярностью у многих автолюбителей пользуются предложения от японской торговой марки Lexus – маневренные, надежные, оснащенные современными системами безопасности и внешне привлекательные машины. Компания позаботилась о том, чтобы ее автомобили уверенно заняли позиции лидера среди других видов транспорта, представленных в аналогичном сегменте. Безупречное качество сборки машин гарантирует особый подход к работе в условиях заводских конвейеров – инженеры компании уделяют повышенное внимание каждой детали, тщательно тестируя автомобили перед тем, как отправить их на продажу.

Сегодня под брендом Lexus выпускается много моделей авто, способных удовлетворить требования самых взыскательных покупателей. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с техническими характеристиками и особенностями некоторых популярных автомобилей из широкого модельного ряда Лексус.

Lexus NX. Удобный кроссовер для городских дорог

Lexus NX выбирают те автолюбители, которые предпочитают комфортное и безопасное перемещение по городским дорогам. Производитель предлагает три варианта комплектации этой модели, в том числе и высокоэффективный гибрид NX 300h. В модели NX 200t впервые использован турбомотор бензинового типа, вместительностью до 2 литров. Модель Lexus NX 200 оснащена безнаддувным двигателем аналогичного объема.



Все автомобили из этой серии выпускаются в разных вариантах исполнения: полноприводном или переднеприводном.









Lexus RX. Мощный и надежный внедорожник

Надежным, безопасным и стильным внедорожником можно по праву назвать немного хищный, но от этого не менее привлекательный Lexus RX. Он представлен в трех вариантах:



RX 200t;

RX 350;

RX 450h.



Последняя модель из этого списка является гибридным кроссовером, который отличается небывалой мощностью в 313 лошадиных силы. Среди особенностей Lexus RX 200t можно выделить наличие турбированного двигателя, в то время как «изюминкой» RX 350 можно назвать современную восьмиступенчатую коробку передач.

Lexus LX. Роскошь в новом формате

Lexus LX подходит для любителей оригинальных дизайнов. Покупатели имеют возможность выбрать подходящее решение из двух доступных вариантов комплектации: LX 570 и Lexus LX 450d. Оба автомобиля из этой серии отличаются удобством управления, неповторимым стилевым оформлением. LX 570 имеет бензиновый двигатель, вместимость которого достигает 5,7 литров, а LX 450d оснащен дизельным агрегатом с турбонаддувом.



Статья подготовлена при поддержке «Лексус - Архангельск», официального дилера автомобилей Lexus в Архангельской области





