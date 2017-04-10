Восстановление литых дисков

К настоящему времени практика ремонта выработала целый комплекс работ, который позволяет добиться нечто большего, чем просто отремонтировать поврежденный диск. Восстановление возвращает так же его внешний вид. И это как минимум, ведь в достаточно продвинутых автосервисах во многих случаях могут покрасить диск так, что новое покрытие будет даже лучше заводского. Поэтому восстановление колесных дисков очень популярно и давно является одной из основных услуг любой хоть сколько-нибудь основательной автомастерской по всей России: от Мурманска и Архангельска до Астрахани и Ростова-на-Дону и от Санкт-Петербурга до Владивостока.

В организационном плане восстановление состоит из двух главных стадий: ремонта и покраски. Так же нередко могут предлагаться и некоторые дополнительные работы. Такие, как балансировка, например. Чтобы уж привести колесо в порядок на все сто процентов.

Ремонт

Литые диски отличает сравнительная хрупкость материала, из которого они изготовлены (сплавы на основе алюминия, реже - магния). Не стоит, конечно, преувеличивать степень их хрупкости, однако факт остается фактом - при превышении определенного уровня нагрузки он могут давать трещины. Не так уж редко вообще отламываются куски разной величины.



Эта хрупкость и характеристики легких сплавов обуславливают широкое использование аргонно-дуговой сварки. По другому ее так же называют достаточно странным термином «сварка аргоном» (о чем более детально на АКолесе). Она применяется как раз для заделывания трещин и восстановления утраченных фрагментов. А так же и при работе с поверхностью диска - для заделывания выбоин и особенно глубоких царапин.



Другой операцией является правка или прокат. В действительности, сейчас это практически всегда именно правка, но в устной речи все равно говорят так же и «прокат» или «прокатка». Так или иначе, целью мероприятий является восстановление нормальной формы колесного диска. Сделать это в случае с литым диском непросто, он может треснуть и тогда лишний раз придется сваривать, а потом вновь приниматься за правку.



В итоге должен получиться диск, который имеет нормальную форму, совершенно целый, без трещин и выбоин, пригодный к эксплуатации в обычно режиме. На этом ремонт завершается и приступают уже к следующей стадии - к покраске. На самом деле, сначала к подготовительным этапам покраски, а не к ней самой, но это уже детали.



Подробнее о ремонте дисков и о ценах на него на сайте HOFMANN Сервис - одной из ведущих фирм по ремонту и обслуживанию колес автомобилей и мототехники в Санкт-Петербурге и на всем Северо-Западе Российской Федерации.

Покраска

Литые диски в автосервисах обычно красят порошковыми красками или специальными акриловыми эмалями. Оба варианта являются хорошим выбором. До такой степени, что иной раз непросто советовать на чем именно стоит остановиться. Впрочем, в итоге всегда есть какая-то определенная информация, которая делает более желательным один из возможных вариантов.

Покраска нужна по двум главным причинам:

С помощью стильной покраски можно выделить свой автомобиль среди миллионов других;

Качественное лако-красочное покрытие защищает от агрессивного воздействия среды.

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Покраска является завершающей стадией в приведении колесного диска в порядок. Дальше остается собрать колесо, сделать балансировку и продолжать его использовать как если бы оно было совершенно новым.