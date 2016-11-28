Платформа ZapTrade – бизнес-решение для продавца запчастей

Что именно следует включать в техническое задание для разработки интернет магазина автозапчастей? Ответ на этот вопрос затрагивает сразу несколько областей знаний, которыми должен владеть не только исполнитель, но и заказчик.

Поэтому на этапе начала разработки, как правило, проект выглядит совершенно иначе, чем готовый продукт в итоге. А все потому, что «внутренности» интернет-магазина запчастей во много раз сложнее, чем та оболочка, что видит клиент, когда заказывает запчасти. Понимать все взаимодействия элементов, знать суть тех или иных функций и иметь четкое представление о нуждах бизнеса в среднесрочной перспективе — это задачи не из легких.

Именно поэтому готовые бизнес-решения в виде шаблонных движков для быстрого создания интернет-магазинов автозапчастей получили такую впечатляющую популярность в последние пару лет. Их основное преимущество — они придуманы, сделаны и поддерживаются теми, кто знает все о продаже запчастей через интернет. Аренда таких сайтов способна решить все возникающие перед бизнесменом проблемы, так как является наиболее оптимальным вложением средств в программное обеспечение. К таким движкам относится платформа Zaptrade – недорогое решение с функционалом на уровне крупных корпоративных сайтов и, самое главное, постоянно развивающееся.

Любой интернет-магазин должен быть совместим с теми программами учета, что используются в компании, иначе его существование будет очень сильно тормозить процесс продаж. Поэтому модуль интеграции с 1С или аналогичным ПО обязателен. Кроме того, сайт должен иметь возможность адаптироваться под конкретные бизнес-схемы, подгоняя под них алгоритмы поиска и сортировки товаров, базы аналогов, дифференцируя клиентские группы, уведомления, реквизиты, менеджеров, применяя почтовый сервер, системы скидок и т.п. Все это есть в ZapTrade.

Еще одним важным условием функционирования интернет-магазина запчастей является присвоение ему собственного доменного имени и продвижение его в поисковиках. Для этого разработчиком должны быть предусмотрены возможности добавления и удаления страниц, SEO-настроек, редактирования содержимого сайта, конструктор дизайна, чтобы бизнес-инструмент был привлекателен для клиентов, и т.д. И это тоже есть в ZapTrade, так как при разработке интернет магазинов автозапчастей арендодатель придерживается того правила, что решение должно позволять пользователю делать все, что поможет продавать запчасти и быть успешным предпринимателем.