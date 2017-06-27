Особенности доставки грузов из Китая в Россию
Особенности доставки грузов из Китая в Россию
Грузоперевозки из Китая – актуальная тема, потому что многие современные предприниматели сотрудничают с поставщиками в Китае напрямую, без посредников, соответственно, возникает необходимость в перевозке товаров. Особенно сложно с большими грузами.
Международная доставка грузов из Китая в Россию может осуществляться различными способами, но какой именно окажется наиболее уместным в вашем случае, зависит от стоимости и особенностей самого груза. Доступны такие варианты:
- перевозки самолетом;
- перевозки морем;
- мультимодальные – сочетание всех видов по индивидуально составленной схеме;
- автомобилем;
- поездом.
Доставить груз из Китая в Россию можете одним из перечисленных способов, выбирая тот, что окажется наиболее выгодным. Лучший способ выбрать вариант доставки – обсудить это с менеджером компании, который, имея опыт организации перевозок, поможет выбрать уместный вариант. Каждый из перечисленных вариантов имеет плюсы и минусы. Стоит определиться, что важнее – стоимость или скорость поставки, так как каждый вид транспорта передвигается в силу своих возможностей, а цена обосновывается затратами на поездку.
Мультимодальная перевозка – это задействование нескольких видов транспорта. Это происходит не хаотично, для заказчика составляется индивидуальная схема логистики, которая дает возможность оперативно и качественно доставить товар. При таком способе перевозки наиболее безопасные – контейнерные, так как груз будет в безопасности. Современные технологии дают возможность оператору отслеживать местонахождение груза и информировать заказчика.
Учитывая сложность перевозки груза из Китая в Россию, наличие большого выбора способов перевозки, более выгодно и надежно обратиться в компанию http://gpl-cargo.com/.
Преимущества сотрудничества с профессиональной компанией
Транспортная компания существует не первый год и опыт, а так же знания в данной сфере дают возможность осуществлять надежные и достаточно быстрые поставки груза из одной страны в другую. Направление Китай – Россия очень актуальное и востребованное, сегодня можно беспроблемно организовать доставку грузов, не переживая о его сохранности и сроках. Транспортная компания дает возможность:
- составить индивидуальную логистическую схему, благодаря которой перевозка будет осуществлена максимально выгодно; можно задействовать несколько видов транспорта.
- составить все необходимые документы к грузу, что исключит возможные проблемы;
- воспользоваться всеми плюсами комплексного подхода к организации перевозки, доступен ряд дополнительных услуг – страхование, оформление на таможне, экспедирование и так далее.
Доверяя транспортной компании, вы можете забыть о проблемах с грузом на таможне и других возможных неприятностях, профессиональный комплексный подход дает возможность осуществлять перевозку грузов из Китая в Россию наиболее оптимальным способом.