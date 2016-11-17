Сокровенная Россия: открываем Архангельск!

Грандиозный автомарафон «Сокровенная Россия: 35 000 километров открытий со ŠKODA» прибыл в столицу Поморья 20 июля. Пресс конференция с участниками автопробега состоялась в салоне АВТО БРАВО, официальном дилере чешского автобренда в нашем регионе.

В Архангельск путешественники прибыли на тридцатый день пути. За этот месяц они преодолели 17 тысяч километров, что составляет среднестатистический годовой пробег легкового автомобиля в России. По словам Максима ЛЕОНОВА, «первой машины» проекта, три кроссовера «ŠKODA Yeti», на которых передвигается команда, хорошо преодолевает все трудности дороги. Никаких поломок не произошло, кроме двух проколов колеса, один из которых случился на пути из Плесецка в Архангельск. Пробег на кроссоверах ŠKODA Yeti пройдет по самому протяжённому незакольцованному автомобильному маршруту, который можно совершить в пределах одной страны, и послужит основой для создания путеводителя по сокровенной России от ŠKODA и может войти в книгу рекордов Гиннеса.

По словам участников автопробега, непредвиденные обстоятельства заставили их увеличить расстояние маршрута до 37 тысяч километров. Путешественники из Индии опередили российскую команду, поставив точно такой же рекорд в 36 тысяч километров. Члены экспедиции «Сокровенная Россия» не сомневаются, что смогут его побить. В поддержку проекта запущен сайт www.skoda35000km.ru, который стал онлайндневником экспедиции. Ежедневно участники марафона размещают на нем фотографии и актуальную информацию о ходе автопробега, ведут текстовые трансляции и видеорепортажи. Присоединиться к автопробегу смогли все желающие, архангелогородцы охотно делились рассказами о родном городе и его достопримечательностях в социальных сетях, сопроводив записи хэштегами #skoda35000km и #ОткрываемАрхангельск. Лучшие были удостоены призов от ŠKODA и приглашены в дилерский центр АВТО БРАВО для вручения.

Одна из важнейших целей проекта – посетить места, которые ранее не описывались в путеводителях, свернуть с «заезженных» маршрутов, проехаться по бездорожью небольших городков и деревень, увидеть скрытые достопримечательности регионов страны и «открыть» их россиянам. «Еще одна концепция нашего проекта, рассказывает Александр ВОРОБЬЕВ, заключается в том, что мы не можем ездить по одной и той же дороге дважды, то есть мы не можем возвращаться. Поэтому мы выбираем не только федеральные дороги и нормальные трассы. Допустим, вчера мы ехали из Плесецка в Архангельск. Дорога гравийная, качество ее понятно. Но то, что мы видели по пути, нас потрясло. Великолепные виды. Эти места действительно стоит посетить».

Партнером пробега выступило Российское географическое общество, которое, как считают участники экспедиции, заинтересовано в подобного рода проектах, заново открывающих красоты России. Путешественники убеждены, что в нашей стране гораздо больше интересных мест, чем за границей, и Русский Север в их числе. «Я первый раз в Архангельской области, говорит журналист автопробега Екатерина СИМОНОВА, и я не знала, что здесь такое количество деревянных объектов – церквей, домов, мостов. Это замечательно. Обо всем хочется рассказать. Вчера мы посетили деревянную церковь в Пиеле. Специально для нас ее открыли, мы посмотрели эту красоту изнутри. Сегодня мы планируем посетить косторезную фабрику в селе Ломоносово и дом в Холмогорах, где отбывал ссылку Иван VI».

официальный дилер ŠKODA

в Архангельской области

г. Архангельск,

ул. Октябрят, 33, к.1

тел. (8182) 462525

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Масштабный автопробег «Сокровенная Россия: 35 000 километров открытий со ŠKODA» организован компанией ŠKODA AUTO совместно с тележурналистом Андреем Леонтьевым и продюсерской компанией LAV Productions при поддержке Русского географического общества и информационной мультимедийной службы L!FE. Длина маршрута составит более 35 000 километров, средний суточный пробег 550 км. Экспедиция начнется 20 июня на российсконорвежской границе в городе Никель Мурманской области и через 72 дня завершится на Дальнем Востоке в городе Магадан. По окончании автомарафона компания ŠKODA AUTO планирует выпустить путеводитель по самым сокровенным местам России.