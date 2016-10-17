Ремонтируйте МКПП Мицубиси только у профессионалов

По мнению автомастеров, через чьи руки прошло множество автомашин, вашей Mitsubishi обязательно потребуется ремонт МКПП, если заливать в коробку низкокачественное масло либо игнорировать требования по её техобслуживанию. Однако неисправность может быть вызвана и другими причинами – к примеру, естественным износом некоторых деталей либо тяжёлыми условиями эксплуатации, ездой по бездорожью и т.д. В любом случае, своевременно проведённый профилактический осмотр и регулировка этого сложного узла позволят вам длительное время эксплуатировать машину без серьезных, дорогостоящих ремонтов.

Как понять, что МКПП нужен ремонт?

Опытный водитель сразу насторожится, если:

на нейтральной передаче в механической коробке слышен необычный шум;

коробка в рабочем режиме издаёт различные звуки – вой, скрежет, постукивание;

передачи переключаются туго, с заметным усилием;

само собой происходит отключение передачи, или «выбивание»;

при переключении чувствуются рывки либо, наоборот, пробуксовка.

Продолжать эксплуатировать механическую коробку, игнорируя эти симптомы неисправности, опасно, ведь повреждённый механизм может подвести в критической обстановке, и небольшая неполадка тогда обернётся существенными потерями. Но не стоит спешить на ближайшую СТО, поскольку её сотрудники могут не обладать нужной квалификацией для качественного сервиса или ремонта МКПП Мицубиси. Ответственное дело лучше поручить профессионалам из специализированного технического центра «Ремонт МКПП».

В чём преимущества центра «Ремонт МКПП»?

По сравнению с обычной СТО, «Ремонт МКПП», как понятно даже из его названия, специализируется на обслуживании одного узла – механической коробки. Узнать в подробностях об этом сервисе можно на его официальном сайте www.mkpp-remont.ru. Говоря о достоинствах такого подхода к автосервису, стоит упомянуть о том, что в «Ремонте МКПП»:

используется самое современное оборудование для диагностических и ремонтных операций, позволяющее восстановить до идеального технического состояния любую механическую КПП;

на складе имеются комплектующие и запчасти для МКПП Mitsubishi всех годов выпуска и любых моделей;

квалификация и опыт персонала, ежедневно имеющего дело только с МКПП, несравнимо выше, чем на обычных СТО;

ремонт и сервисные операции выполняются с высокой оперативностью, а цены вполне демократичны.

Коробка-«механика» в автомашине Мицубиси – один из наиболее нагружаемых узлов, поэтому её чёткая и надёжная работа является залогом вашей безопасности. Не рискуйте собой, доверьте ремонт и обслуживание коробки Mitsubishi профессионалам своего дела.