Почему стоит доверить ремонт автомобиля профессионалам

Когда в машине начинает что-то стучать, датчики – мигать, а заводится агрегат уже не так хорошо, как раньше, автовладелец задумывается о ремонте или хотя бы диагностике. И в этот момент перед ним встает непростая задача: сделать все самому или же не мучиться и отогнать машину в автосервис. Конечно, можно руководствоваться принципом «хочешь сделать хорошо – сделай сам», но работает это только в том случае, если автовладелец по совместительству еще и грамотный автомеханик-электрик. Ремонт автомобилей – это занятие для профессионалов, и причин тому множество.

Качество и гарантии

В первую очередь обратиться в хороший салон для ремонта стоит из-за качества выполняемых работ. Большинство самоучек, которые берутся за починку любимого авто, руководствуются сомнительными видео из интернета и форумами, а это в корне неверно. К примеру, мало кто учитывает, что большинство таких ресурсов наполняется такими же любителями. А при ближайшем рассмотрении можно заметить, что на видео и масляным фильтром названо нечто иное, и дизельные двигатели начинают разбирать такие мастера, как бензиновые… Поэтому такой самостоятельный ремонт зачастую оборачивается многочисленными переделками. И даже простая замена масла в двигателе может обернуться проблемой, если залить слишком много, или перепутать марку масла.

С хорошими крупными автомастерскими дело обстоит совсем иначе: здесь всегда дают гарантию на работу. И это главное правило профессионалов: они точно знают, что делают, и как это должно быть сделано, поэтому без опасений дают гарантии на месяцы и даже на годы. То же касается и диагностики, которая крайне необходима автомобилям, особенно с солидным электронным оснащением. Тесты на специальных стендах, лицензионные программы для проверки бортовых компьютеров и ЭЦП – все это незаменимые инструменты в поиске неисправностей без грубого механического разбора, который совершенно ни к чему в большинстве случаев.

Запчасти

Еще одна причина приехать в автомастерскую – возможность найти здесь действительно оригинальные запчасти или достойные реплики по выгодным ценам. К сожалению, купить запчасти быстро и без риска нарваться на подделку, можно не всегда и не везде. В хорошем автосалоне мастера умеют определять, что перед ними: запчасти в хорошем состоянии с разбора или же действительно новая деталь. Кроме того, крупные компании имеют выход на прямых производителей, на оптовых поставщиков, а потому предлагают лучшие цены на детали в комплекте с солидной гарантией на них же и на все работы.

Безопасность

Немаловажная причина приехать в салон для ремонта авто – это безопасность водителя и пассажиров. Машина, даже в заглушенном состоянии, может представлять собой серьезную опасность для дилетанта, не говоря уже о том, что ремонт и тестирование требуют всегда пуска, проверки буквально на ходу. Простой пример: проблемы с форсунками. Здесь и провода высокого напряжения, которые нужно отключать и подключать, и топливные шланги в непосредственной близости у некоторых моделей, где жидкости подаются под колоссальным давлением, и разогретые до предела металлические элементы.

Еще одна серьезная опасность – ремонт буквально «на коленке», когда нет ни ямы, ни подъемника. Небольшая доплата за работу мастера редко стоит подобного риска потерять собственное здоровье.

Статья подготовлена по материалам автоцентра «Аксель Авто».