Обзор проводов зажигания «Кедр»

Провода зажигания – одни из тех запчастей, от которых напрямую зависит работоспособность автомобиля. Если прогадать с выбором, то в автомобиле будет затруднен запуск двигателя, или же машина будет просто глохнуть без всяких на то причин. Обычно водители предпочитают запчасти иностранного производства, и я в том числе. Совсем недавно мне пришлось заменить провода зажигания в своем авто, и внезапно мне на глаза попались провода зажигания отечественного производителя «Кедр». Я решил попробовать их в деле, после чего написал этот небольшой обзор, который поможет вам ознакомиться с данной продукцией завода «Кедр».

Технические особенности проводов зажигания «Кедр»

Провода зажигания «Кедр» существенно отличаются от аналогичного товара, присутствующего на рынке. Разработчики внедрили в провода ряд особенностей, которые наделяют продукцию «Кедр» различными преимуществами и делают их работу более надежной.

Я выделил 4 основные отличительные особенности проводов зажигания «Кедр»:

Одно из главных преимуществ проводов зажигания «Кедр» - наличие в них высокого распределенного сопротивления. Благодаря этой особенности, они подходят к автомобилям, обладающим большим количеством радиоэлектронных устройств.

В данной продукции налажена полностью бесперебойная передача электричества. Контакты изготовлены из пружинной стали и обработаны составом из олова, благодаря чему провода не окисляются и не разрушаются коррозией. Даже после большого количества снятий и установки проводов сохраняется надежный контакт.

Кабель полностью изготовлен из силикона и импортируется из США (производитель – General Cable, один из лидеров производства в данной сфере). На эксплуатационные свойства кабеля не влияют внешние механические воздействия, а свою работоспособность он способен сохранять в условиях широкого диапазона температур.

Внешняя сторона проводов покрыта специальной двухслойной силиконовой изоляцией, благодаря которой эффект от влияния сверхагрессивной среды сведен к минимуму. Так, провода не повреждаются от воды, бензина, масла или соли.

В остальном провода зажигания «Кедр» похожи на аналогичную продукцию других фирм. Однако уже этих четырех особенностей достаточно, чтобы дать плюсик в пользу «Кедра».

Как отличить оригинальные провода «Кедр» от подделки?

Рынок автозапчастей буквально завален подделками. Под руки пиратам попадают не только мировые бренды, но и такие, как «Кедр». Естественно, российский производитель постарался обезопасить свою продукцию от пиратских подделок и всячески защитил ее. Вот вам несколько примет, по которым можно отличить оригинальные провода зажигания «Кедр»:

Вся оригинальная продукция «Кедр» (в т.ч. провода зажигания) имеет специальную фирменную упаковку. Если вам продали запчасть в коробке без логотипа «Кедр», перед вами подделка;

Настоящие провода зажигания «Кедр» имеют черный цвет наконечников и проводов;

На провод нанесена фирменная маркировка «Кедр» белого цвета.

В комплекте присутствует фирменная зеленая бирка, где точно указан артикул ТМ «Кедр», а также дата производства продукции.

По этим признакам вы легко отличите настоящие провода «Кедр» от подделки.



Вот такой получился небольшой обзор. Надеюсь, я помог вам немного разобраться в запутанном рынке автозапчастей. Удачи на дорогах!