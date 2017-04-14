Как выбрать и купить фаркоп на автомобиль

Сегодня мы расскажем, какой вариант сцепного устройства выбрать и где лучше установить его на Ваш автомобиль. Прежде чем купить фаркоп нужно выяснить какие массы грузов Вы собираетесь возить с его помощью.

Возможно это багажник для велосипедов и Вы не собираетесь возить ничего более тяжелого. Тогда Вам подойдут конструкции рассчитанные на легкий вес, это от 700-а до 1000-и килограмм горизонтальной нагрузки (это вес прицепа вместе с грузом) и 50-и - 75-и килограмм вертикальной нагрузки. В нашем примере горизонтальная нагрузка неважна, так как автомобиль не тянет за собой велобагажник, а он висит закрепленный на шаре и давит в низ в вертикальной плоскости. Обычно сами велобагажники рассчитаны на нагрузку не более 50-и килограмм.



И совершенно противоположный случай если Вы собрались перевозить тяжелый катер или домик на колесах (трейлер). Тогда нужно выбирать серьезные конструкции прицепных устройств соответствующие данным нагрузкам. Обычно это сцепные устройства рассчитанные на горизонтальные нагрузки от 2000-т до 3500-т килограмм. И соответственно вертикальные нагрузки подстать горизонтальным, это от 100-а до 150-и килограмм.



Далее нужно понять насколько удобную и функциональную конструкцию Вы желаете приобрести.



Начнем с самых простых и бюджетных конструкций фаркопов, это цельносварные изделия изделия рассчитанные в подавляющем большинстве случаев на малые нагрузки. Тип шара таких конструкций называется "H", и стоят они 3 - 5 тысяч рублей.



После по возрастанию идут тягово-сцепные устройства с условносъемным шаром крепящимся на двух болтах, рассчитан он обычно на средние нагрузки от 1000-и до 1500-т килограмм. Называется такой тип шара "A", стоят они обычно от 5-и до 10-и тысяч рублей. Основное преимущество в том что сам шар можно открутить если Вы не пользуетесь фаркопом. Так же при снятом шаре Вы не цепляетесь ногами подходя к багажнику автомобиля.



Далее следую быстросъемные конструкции сцепных устройств, такие конструкции имеют быстросъемный шар и электрическую розетку на шарнире, которая прячется под бампер. После снятия такого шара не остаётся даже намека на его присутствие. Внешний вид Вашего автомобиля остается первозданным, как будто на нем не стоит фаркоп. Такие тягово-сцепные устройства стоят от 15-и до 40-а тысяч рублей, и рассчитаны обычно на нагрузки от 2000 до 3500 килограмм.



На самой вершине эволюции ТСУ стоят электрические складываемые конструкции, они так же как и предыдущие рассчитаны на большие нагрузки. Их стоимость легко может составить 100- 300 тысяч рублей. Такие фаркопы заказываются обычно при покупке автомобиля, так как эти конструкции сильно взаимодействуют с электроникой машины.



В Краснодаре лучшим местом для приобретения фаркопа является фирма Инсталавто, так как здесь есть большой ассортимент прицепных устройств в наличии. Так же здесь можно купить фаркоп в Краснодаре и установить его в одном месте, что очень удобно. Специалисты этой фирмы имеют большой опыт в подборе и установке необходимого Вам варианта. Установка фаркопа обычно занимает 3-4 часа.

