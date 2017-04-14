Дизель: достоинства, недостатки и основные виды поломок

Дизельный автомобиль - далеко не редкость. Сегодня почти каждый водитель знает, что дизельный мотор по многим показателям, в том числе экономическим, превосходит обычный ДВС.

Среди самых явных достоинств такого агрегата, можно выделить:

- высокий топливно-экономический показатель;

- большой крутящий момент при низких оборотах;

- высокая надежность;

- пожаробезопасность.





Дизелем, как правило, оснащают тяжелую технику или внедорожники, которым необходим высокий крутящий момент при низких оборотах и у бензиновых аналогов которых наблюдается высокий расход топлива.

В России производство дизельных двигателей на легковые автомобили так и не освоено. Наши основные заводы, Камский и Ярославский, выпускают моторы для грузовиков КАМаз и МАЗ.

По сравнению с зарубежными аналогами, они имеют ряд преимуществ, в первую очередь неприхотливость к топливу и дешевые комплектующие.

Недостатки и основные виды поломок

Несмотря на то, что дизельный агрегат прост и надежен, со временем интенсивной эксплуатации те или иные его детали приходят в негодность.

В первую очередь поломке подвергаются устройства, имеющие высокую механическую перегруженность.

Как правило, это топливная система и ТНВД. Функциональность последнего часто страдает из-за нарушения герметичности соединений.

Кроме того, нередко и вся топливная аппаратура, и ее отдельные части подвергаются сбою, что также приводит к выходу из строя всего силового агрегата.

Причиной поломки может стать и неправильно выполненный ремонт.

Например, при непрофессиональном подходе сотрудники сервиса меняют ТНВД без учета топливопроводов, которые в силу своей изношенности просто не могут выдержать рабочего давления нового устройства.

Последствия поломок дизеля и их своевременное устранение

Чтобы вовремя избежать серьезных поломок двигателя, водителю достаточно обратить внимание на особенности его работы. При этом чаще всего наблюдаются следующие симптомы в работе агрегата:

- теряется мощность мотора (наиболее характерно для неисправных свечей накала и топливного оборудования);

- плохой запуск при отрицательной внешней температуре (неисправны свечи накала);

- неважный запуск при положительной температуре окружающей среды (нет достаточного давления в ТНВД);

- утечка топлива (износ топливопроводов).

Установить точную причину неисправности такого мотора, можно только на специализированном сервисном оборудовании.

При этом необходимо помнить о том, что максимально точной диагностики можно добиться только на брендовой аппаратуре, то есть специализирующейся на определенной марке автомобиля.