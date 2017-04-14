Дизель: достоинства, недостатки и основные виды поломок
Дизельный автомобиль - далеко не редкость. Сегодня почти каждый водитель знает, что дизельный мотор по многим показателям, в том числе экономическим, превосходит обычный ДВС.
Среди самых явных достоинств такого агрегата, можно выделить:
- высокий топливно-экономический показатель;
- большой крутящий момент при низких оборотах;
- высокая надежность;
- пожаробезопасность.
Дизелем, как правило, оснащают тяжелую технику или внедорожники, которым необходим высокий крутящий момент при низких оборотах и у бензиновых аналогов которых наблюдается высокий расход топлива.
В России производство дизельных двигателей на легковые автомобили так и не освоено. Наши основные заводы, Камский и Ярославский, выпускают моторы для грузовиков КАМаз и МАЗ.
По сравнению с зарубежными аналогами, они имеют ряд преимуществ, в первую очередь неприхотливость к топливу и дешевые комплектующие.
Недостатки и основные виды поломок
Несмотря на то, что дизельный агрегат прост и надежен, со временем интенсивной эксплуатации те или иные его детали приходят в негодность.
В первую очередь поломке подвергаются устройства, имеющие высокую механическую перегруженность.
Как правило, это топливная система и ТНВД. Функциональность последнего часто страдает из-за нарушения герметичности соединений.
Кроме того, нередко и вся топливная аппаратура, и ее отдельные части подвергаются сбою, что также приводит к выходу из строя всего силового агрегата.
Причиной поломки может стать и неправильно выполненный ремонт.
Например, при непрофессиональном подходе сотрудники сервиса меняют ТНВД без учета топливопроводов, которые в силу своей изношенности просто не могут выдержать рабочего давления нового устройства.
Последствия поломок дизеля и их своевременное устранение
Чтобы вовремя избежать серьезных поломок двигателя, водителю достаточно обратить внимание на особенности его работы. При этом чаще всего наблюдаются следующие симптомы в работе агрегата:
- теряется мощность мотора (наиболее характерно для неисправных свечей накала и топливного оборудования);
- плохой запуск при отрицательной внешней температуре (неисправны свечи накала);
- неважный запуск при положительной температуре окружающей среды (нет достаточного давления в ТНВД);
- утечка топлива (износ топливопроводов).
Установить точную причину неисправности такого мотора, можно только на специализированном сервисном оборудовании.
При этом необходимо помнить о том, что максимально точной диагностики можно добиться только на брендовой аппаратуре, то есть специализирующейся на определенной марке автомобиля.