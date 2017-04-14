Бюджетный ремонт подержанного автомобиля

Покупая подержанную машину её новый владелец в большинстве случаев практически сразу вынужден задумываться о ремонте, ведь у такого авто неизбежно будут проблемы, ведь почему-то старый хозяин решился продать её наспех подремонтировав, может он копит на новую и хочет избавиться, чтоб не сталкиваться с проблемой ремонта?





К сожалению, часто так и бывает, приобретая подержанную машину мы подвергаем себя риску вложить уже в скором времени в её ремонт едва ли не больше, чем заплатили за неё при покупке. Тот, кто купил, как говориться платит за риск вроде бы экономя деньги на начальной стадии, но запчасти на авто покупать все же придется, нет денег на новую машину – готовься вкладывать деньги в ремонт подержанной, которую приобрел.

Естественно, что у большинства подержанных авто дилерской гарантии просто нет, а покупка новых запчастей при необходимости ощутимым бременем ляжет на бюджет нового владельца, вот и выходят люди из положения, причем способы экономии каждый ищет свои. Основных вариантов тут три:

Покупка новых не оригинальных запчастей.

Авторазбор.

Магазин Б/У автозапчастей.

Неоригинальные запчасти

Если говорить о неоригинальных запчастях, то при их покупке, тем более если автовладельцу приходится их приобретать самому, нужно быть особо внимательным и суметь различить откровенный контрафакт и действительно неоригинальные запчасти, которые называются не оригинальными по тому что сделаны не на предприятиях бренда, но тем не менее с точным соблюдением технологии, хотя и из более дешевых материалов, отсюда и более низкая цена по сравнению с оригиналом.

Надо сказать, что многие, даже крупные автосервисы за исключением естественно дилерских используют такие запчасти в своей работе и принимают их от владельцев машин.

Цена на такие запчасти по указанным выше причинам ниже чем на оригинальные, но и служить они могут гораздо меньше последних, так что за ремонт подержанного авто с заменой запчастей может потребоваться быть может даже очень скоро, что автовладельцу крайне невыгодно.

Еще один существенный минус не оригинала, возможная покупка автовладельцем подпольно изготовленного контрафакта. С виду подделка и её упаковка может быть очень похожа на оригинал, но низкое качество такой детали может в лучшем случае грозить автовладельцу скорым новым ремонтом, но, а в худшем может привести к ДТП с непредсказуемыми последствиями.

Солидные и более-менее крупные автосервисы с такими запчастями конечно не работают, но, если вы решили делать ремонт машины своими силами или поручить его непрофессионалам и будете покупать запчасти сами, старайтесь приобретать их в официальных торговых точках, где вероятность покупки контрафакта минимальна.

Авторазбор

Такой способ экономии на покупке автозапчастей имеет очевидный плюс: на авторазборах, как правило, предлагают оригинальные Б/У запчасти, главное чтобы они были в хорошем состоянии и подходили для вашей машины. Цена здесь также более чем приемлемая.

Такой вариант покупки автозапчастей весьма хорош с точки зрения экономии и возможности покупки оригинальных деталей по минимальным ценам, однако минус здесь тоже есть и весьма существенный: приходится искать объявление с нужной вам маркой машины, а на это нужно время, что неудобно если ремонт нужно сделать срочно.

Магазин Б/У автозапчастей

Наиболее подходящий по всем критериям вариант, если нужно сделать ремонт машины быстро и дешево, преимущество перед обычным авторазбором по объявлению, очевидна, здесь есть выбор для многих марок машин, даже тех, моделей, которым по 10 или 15 лет и оригинальные запчасти для которых просто трудно найти. Есть многое и для современных, популярных в России Хендай Солярис, так что ремонт с покупкой запчастей с использованием такого варианта может быть вполне бюджетным.