В Архангельской области появится новая федеральная трасса

После передачи трассы в федеральную собственность ее ленинградский
участок будет закреплен за ФКУ Упрдор «Северо-Запад», а вологодским и
архангельским будет управлять ФКУ Упрдор «Холмогоры».
«Автомобильная дорога позволит сформировать транспортный подъезд к
специальному объекту федерального значения – космодрому «Плесецк» – по
сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения,
соединить по кратчайшему расстоянию между собой административные центры
субъектов Российской Федерации – города Санкт-Петербург и Архангельск,
улучшить качество обслуживания участников дорожного движения, повысить
безопасность дорожного движения, а также будет способствовать развитию
межрегиональной транспортной сети», – говорится в пояснительной записке к
постановлению.
Со 2 по 16 августа 2017 года проект постановления будет проходить общественное обсуждение.