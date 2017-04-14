В Архангельской области появится новая федеральная трасса

С 1 июля 2018 года трасса Архангельск-Санкт-Петербург получит федеральное значение и новое имя – «А-215». Ее главной задачей станет обеспечение подъезда к космодрому «Плесецк».Трасса А-215 Лодейное поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин-Наволок общей протяженностью 655,3 км пересекает Ленинградскую и Вологодскую области, большая же часть ее (429 км) проходит по Архангельской области. По оценке Минтранса России, дорога находится в нормативном состоянии.

Заглавная буква «А» в названии говорит о важнейшей задаче автодороги – обеспечить подъезд к специальному объекту – космодрому «Плесецк».



После передачи трассы в федеральную собственность ее ленинградский участок будет закреплен за ФКУ Упрдор «Северо-Запад», а вологодским и архангельским будет управлять ФКУ Упрдор «Холмогоры».

«Автомобильная дорога позволит сформировать транспортный подъезд к специальному объекту федерального значения – космодрому «Плесецк» – по сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соединить по кратчайшему расстоянию между собой административные центры субъектов Российской Федерации – города Санкт-Петербург и Архангельск, улучшить качество обслуживания участников дорожного движения, повысить безопасность дорожного движения, а также будет способствовать развитию межрегиональной транспортной сети», – говорится в пояснительной записке к постановлению.

Со 2 по 16 августа 2017 года проект постановления будет проходить общественное обсуждение.