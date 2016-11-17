Как это делается в Москве: особенности очистки от снега дорог и его вывоз

Усложнившиеся погодные условия чуть было не заставили крупные города капитулировать перед напором льда и снега. Зима в столице превратилась в настоящее бедствие. Только благодаря науке и технологии мы не оказались погребенными под новым ледником. Чтобы не надевать шкуры и не начинать охотиться на мамонтов, людям и приходится думать головой. Но не только люди страдают от завалов снега. Машины оказались ничуть не в лучшем положении. Снежные заносы на дорогах превращают городскую транспортную сеть в аналог засоренной канализации. Человек справился и с этим.

Разработан и внедрен в практику целый комплекс технологий снегоуборки на дорогах:

Для зачистки дорог от снега применяется мощная снегоуборочная техника с объемными контейнерами для утилизации осадков. Например, столичная компания «Реверс» задействует контейнеры и бункеры объемом от 3 до 40 кубов.

Используются самые передовые достижения химии. Речь идет об экологически нейтральных противогололедных реагентах, прошедших экологический контроль со стороны соответствующих инстанций. Удовлетворены протесты экологов, возражающих против использования на проезжих частях жидких регентов. Вместо них употребляются гибридные смеси с регулируемым, в зависимости от температуры и влажности, составом. Эти вещества способствуют быстрому таянию снега.

Находят свое применение и классические фрикционные компоненты – песок, щебенка и т.д. Цель их применения – увеличить коэффициент трения между колесами автомобиля и трассой. Используется мраморная и гранитная крошка.

Технологии снегоуборки на дорогах отличаются от аналогичных методик на тротуарах и других площадках. Специфика проезжей части не позволяет использовать многое из того, что успешно воплощается при уборке снега вне дорог. Поэтому при выборе компании-ассенизатора, необходимо делать акцент на способности фирмы справиться с этой непростой задаче, наличии в ее арсенале необходимой материально-технической базы и соответствующего опыта у персонала. Этот аспект часто не учитывают, результатом чего оказываются грязные, труднопроходимые, заснеженные дороги.

Приводим краткую инструкцию для тех, кто заинтересован в очистке дороги от снега. Что делать, если «не пройти и не проехать»? Поступайте так:

Выберите подходящего по цене, надежного ассенизатора. Мы рекомендуем не заниматься ненужными поисками, а сразу обратиться в «Реверс».

Оформите стандартным образом заявку. Сотрудники компании проведут вас сквозь трудности этой процедуры.

Дождитесь приезда техники в назначенное время и проконтролируйте исполнение работы. Впрочем, контролировать работников «Реверса» не имеет смысла, качество их работы всегда одно и то же - неизменно высокое.

Получите документ об исполнении работ.

Беспокоиться о штрафах незачем, «Реверс» вывозит осадки на снегоплавильные станции.