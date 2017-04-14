Автовладельцам разъяснили особенности уплаты транспортного налога

Управление Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в связи с участившимися обращениями граждан в налоговые органы с просьбой обосновать появление задолженности по транспортному налогу разъясняет особенности налогообложения автомобилей.

Информация о транспортных средствах представляется в налоговые инспекции органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации (органы ГИБДД), поэтому гражданин считается собственником транспортного средства и является плательщиком налога до момента снятия автомобиля с государственного учета, а не по факту его продажи.

Налоговым периодом признается календарный год. При расчете налога учитывается период владения транспортным средством в налоговым периоде. Например, если гражданин продал автомобиль в феврале 2016 года, то в 2017 году он получит налоговое уведомление на уплату транспортного налога за 2 месяца владения автомобилем.

Месяц регистрации транспортного средства принимается за полный месяц, если его регистрация произошла до 15-го числа соответствующего месяца включительно. Аналогичным образом месяц снятия с учета учитывается как полный при снятии с регистрации транспортного средства после 15-го числа соответствующего месяца.

Если же между регистрацией и снятием с регистрации транспортного средства прошло менее месяца, то транспортный налог не исчисляется.

УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу напоминает, что срок уплаты имущественных налогов за 2016 год (транспортного, земельного налогов и налога на имущество) – не позднее 01.12.2017 года.











