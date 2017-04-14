Выпускной экзамен в автошколе

После изучения всего курса в автошколе проводится внутренний экзамен. Его главная цель – проверить, готовы ли вы к сдаче экзамена в ГИБДД. Он состоит из двух основных частей – теоретической и практической. Практика также делится на два этапа проверки:

навыки вождения на оборудованной площадке.

навыки вождения в городе.

Рассмотрим подробней каждый этап сдачи выпускного экзамена в автошколе.

Проверка теоретических знаний

В ходе обучения теории в автошколе, курсанты должны усвоить следующее:

- Правила дорожного движения.

- Общее устройство автомобиля.

- Правила оказания первой медицинской помощи в случае ДТП.

Первая, теоретическая, часть экзаменов в автошколе включает в себя вопросы, затрагивающие весь объем полученных знаний. В отличие от экзамена в ГИБДД, где курсант должен ответить на вопросы одного билета, здесь ответить придется на вопросы двух билетов. В каждом из них по 20 вопросов. Для ответов, как правило, дается 30 мин. Допускаются две ошибки в сорока вопросах. Если ошибок больше, курсант не допускается к следующему, практическому, этапу экзамена. Назначается пересдача в другой день. На усмотрение автошколы, билеты могут быть как на бумаге, так и в электронном виде.

Проверка вождения на площадке

В ходе проверки вождения на площадке автошколы курсанты должны правильно выполнить 5 упражнений (в ГИБДД – 3 элемента). Как правило, это:

Упражнение «Новая змейка». Это вождение по изогнутому коридору шириной 3.9 м.

Упражнение «Разворот». Необходимо развернуться в пределах ограниченного квадрата. Включать заднюю передачу разрешено один раз.

Упражнение «Поворот на 90 градусов».

Упражнение «Движение задним ходом в бокс».

Упражнение «Горка». Необходимо тронуться в горку без отката автомобиля назад. Допустимый угол подъема составляет 8 – 16 градусов.

На усмотрение автошколы, возможен другой набор упражнений. В ходе их выполнения допускается одна ошибка. Ошибкой считается:

- Выезд за пределы габаритов определенной в упражнении фигуры.

- Сбитые конус или стойка, обозначающие габаритные размеры коридора.

- Пересечение «стоп линии» без остановки.

- Откат автомобиля назад больше чем на 0.3 м. в упражнении «Горка».

В случае не сдачи экзамена на площадке, курсант не допускается к вождению в городских условиях.

Проверка вождения в условиях города

На этот этап экзамена отводится 20 минут. Начинается проверка с правильной посадки курсанта на водительское место, включая элементы регулировки зеркал, пристегивания ремня безопасности и пр. При движении в городских условиях выпускник должен поддерживать правильную скорость, должен доказать свое умение при поворотах, перестроениях, обгонах, разворотах. Особое внимание обращается на соблюдение ПДД и своевременное включение сигналов поворота.

После успешного окончания автошколы, выпускник получает сертификат, который дает допуск к экзамену в ГИБДД.