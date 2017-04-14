Volkswagen – такой разнообразный комфорт
Оправдывая свое название, Фольксваген стал по-настоящему «народным автомобилем» – который год он держится в списке лидеров мировых продаж, обгоняя даже японскую Тойоту. На российском рынке Volkswagen также прочно закрепился. Некоторые его модели считаются поистине классикой автопрома, и уже давно полюбились отечественному водителю.
В этом обзоре будут рассмотрены недавно поступившие в салоны официальных дилеров Volkswagen в Архангельске комплектации Life для седанов Pоlo и Passat, а также обновленный кроссовер Tiguan NF. Эти машины характеризуются дополнительными нововведениями в области комфорта и безопасности.
Volkswagen Polo, комплектация Life
Volkswagen Polo в комплектации Life оснащен атмосферным двигателем с мощностью 90 л.с., а также механической коробкой передач на пять ступеней. Кроме того, возможно приобрести автомобиль с двигателем 110 л.с. с автоматической коробкой передач (шесть ступеней) или со стандартной МКП.
Если сравнивать Polo Life с другой популярной комплектацией, Allstar, то можно увидеть, что тканевые коврики в отделке салона уже не используются. Нет также металлических накладок на педалях. Зато ручки в машине окрашены в один цвет с дверями, в дизайне применяется новый вариант – «роял-лак», а в интерьере используются черные глянцевые вставки Piano Black. Что касается цвета, то именно Polo Life можно приобрести в эксклюзивном оттенке Reef Blue.
Еще немного особенностей новой комплектации Фольксваген Поло:
- 15-дюймовые стальные диски, черные зеркала с электроприводом, подогрев сидений.
- Есть возможность установить в районе задних сидений тонированные стекла или заказать исполнение кузова в двух оттенках.
- Еще одна приятная опция – обогрев лобового стекла для лучшей видимости даже в холодную погоду.
- Руль отделан кожей, как и рычаг коробки передач, что придает автомобилю статусности.
Volkswagen Passat, комплектация Life
Культовая модель Volkswagen Passat насчитывает более 7 поколений. Первый всплеск мирового интереса к Пассату произошел в 2005 году, после того, как эксперты назвали шестую серию автомобиля одной из самых удачных, когда-либо выпускаемых Volkswagen. Настоящее немецкое качество – эти мысли точно приходят в голову за рулем этого седана.
Комплектация Passat Life может похвастаться интересными решениями, которые понравятся водителю. Среди них:
Рулевое колесо оснащено электрическим обогревом, а также с его помощью можно управлять аудиосистемой и новым цветным дисплеем Premium. Руль отделан кожей, как и рычаг коробки передач, что придает автомобилю статусности.
Благодаря обновленным светодиодным фарам, в ночное время суток передвигаться намного безопаснее и проще – фары существенно улучшают видимость по вечерам.
Легкосплавные диски Salvador размером 17 дюймов исполнены в цвете «серый металлик» и включены в базовую комплектацию.
В поворотную эмблему на багажнике встроена камера Rear View, которая в процессе заднего хода может транслировать на водительский дисплей изображение в реальном времени. Камера сконструирована так, что при любой погоде отлично передает картинку и остается чистой.
Volkswagen Tiguan NF
Volkswagen Tiguan в версии NF – автомобиль со старым именем, но в принципиально новом исполнении. Особенно это касается дизайна. Панорамная крыша открывает прекрасный обзор, а обилие систем помощи и навигации помогут даже начинающему водителю удобно чувствовать себя за рулем.
Среди особенностей нового Tiguan NF стоит выделить:
- Высокую динамику – машина всего за 9,1 секунды разгоняется до 100 километров.
- Средний расход бензина составляет 6,8 литров на 100 километров, что очень экономично.
- На одной заправке возможно до 700 километров пробега.
- Возможность стабильной работы при низких температурах.
- Салон и двигатель прогреваются максимально быстро.
Во все комплектации включен богатый набор систем безопасности, включая систему контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking и систему аварийного торможения Multiсollision Brake.
Уже в базовой комплектации присутствует новая аудиосистема Composition Color с 5-дюймовым сенсорным дисплеем.
Лобовое стекло, а также все сидения нового Тигуана подогреваются, что является немаловажной опцией для российских условий. Также среди полезных опций – дистанционное открывание багажника. Теперь не нужно искать ключ, а просто достаточно нажать ногой механизм под задним бампером. А если нажать на кнопку внутри и отойти, то багажник закроется автоматически.
Сегодня российский автолюбитель может без труда найти модель Volkswagen, за рулем которой будет комфортно именно ему!
Статья подготовлена при поддержке компании «Аксель-Архангельск»,
официального дилера Volkswagen в Архангельске.