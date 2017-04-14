Volkswagen – такой разнообразный комфорт

Оправдывая свое название, Фольксваген стал по-настоящему «народным автомобилем» – который год он держится в списке лидеров мировых продаж, обгоняя даже японскую Тойоту. На российском рынке Volkswagen также прочно закрепился. Некоторые его модели считаются поистине классикой автопрома, и уже давно полюбились отечественному водителю.

В этом обзоре будут рассмотрены недавно поступившие в салоны официальных дилеров Volkswagen в Архангельске комплектации Life для седанов Pоlo и Passat, а также обновленный кроссовер Tiguan NF. Эти машины характеризуются дополнительными нововведениями в области комфорта и безопасности.



Volkswagen Polo, комплектация Life

Volkswagen Polo в комплектации Life оснащен атмосферным двигателем с мощностью 90 л.с., а также механической коробкой передач на пять ступеней. Кроме того, возможно приобрести автомобиль с двигателем 110 л.с. с автоматической коробкой передач (шесть ступеней) или со стандартной МКП.



Если сравнивать Polo Life с другой популярной комплектацией, Allstar, то можно увидеть, что тканевые коврики в отделке салона уже не используются. Нет также металлических накладок на педалях. Зато ручки в машине окрашены в один цвет с дверями, в дизайне применяется новый вариант – «роял-лак», а в интерьере используются черные глянцевые вставки Piano Black. Что касается цвета, то именно Polo Life можно приобрести в эксклюзивном оттенке Reef Blue.



Еще немного особенностей новой комплектации Фольксваген Поло:



15-дюймовые стальные диски, черные зеркала с электроприводом, подогрев сидений.

Есть возможность установить в районе задних сидений тонированные стекла или заказать исполнение кузова в двух оттенках.

Еще одна приятная опция – обогрев лобового стекла для лучшей видимости даже в холодную погоду.

Руль отделан кожей, как и рычаг коробки передач, что придает автомобилю статусности.

Volkswagen Passat, комплектация Life

Культовая модель Volkswagen Passat насчитывает более 7 поколений. Первый всплеск мирового интереса к Пассату произошел в 2005 году, после того, как эксперты назвали шестую серию автомобиля одной из самых удачных, когда-либо выпускаемых Volkswagen. Настоящее немецкое качество – эти мысли точно приходят в голову за рулем этого седана.



Комплектация Passat Life может похвастаться интересными решениями, которые понравятся водителю. Среди них:



Рулевое колесо оснащено электрическим обогревом, а также с его помощью можно управлять аудиосистемой и новым цветным дисплеем Premium. Руль отделан кожей, как и рычаг коробки передач, что придает автомобилю статусности.



Благодаря обновленным светодиодным фарам, в ночное время суток передвигаться намного безопаснее и проще – фары существенно улучшают видимость по вечерам.



Легкосплавные диски Salvador размером 17 дюймов исполнены в цвете «серый металлик» и включены в базовую комплектацию.



В поворотную эмблему на багажнике встроена камера Rear View, которая в процессе заднего хода может транслировать на водительский дисплей изображение в реальном времени. Камера сконструирована так, что при любой погоде отлично передает картинку и остается чистой.



Volkswagen Tiguan NF

Volkswagen Tiguan в версии NF – автомобиль со старым именем, но в принципиально новом исполнении. Особенно это касается дизайна. Панорамная крыша открывает прекрасный обзор, а обилие систем помощи и навигации помогут даже начинающему водителю удобно чувствовать себя за рулем.



Среди особенностей нового Tiguan NF стоит выделить:



Высокую динамику – машина всего за 9,1 секунды разгоняется до 100 километров.

Средний расход бензина составляет 6,8 литров на 100 километров, что очень экономично.

На одной заправке возможно до 700 километров пробега.

Возможность стабильной работы при низких температурах.

Салон и двигатель прогреваются максимально быстро.

Во все комплектации включен богатый набор систем безопасности, включая систему контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking и систему аварийного торможения Multiсollision Brake.



Уже в базовой комплектации присутствует новая аудиосистема Composition Color с 5-дюймовым сенсорным дисплеем.



Лобовое стекло, а также все сидения нового Тигуана подогреваются, что является немаловажной опцией для российских условий. Также среди полезных опций – дистанционное открывание багажника. Теперь не нужно искать ключ, а просто достаточно нажать ногой механизм под задним бампером. А если нажать на кнопку внутри и отойти, то багажник закроется автоматически.



Сегодня российский автолюбитель может без труда найти модель Volkswagen, за рулем которой будет комфортно именно ему!





Статья подготовлена при поддержке компании «Аксель-Архангельск»,

официального дилера Volkswagen в Архангельске.

