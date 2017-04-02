Штатное головное устройство для Nissan Qashqai с 2015 года

Работают штатные головные устройства для Nissan Qashqai с 2015 года на базе ОС Андроид, предназначены только для автомобилей данной марки. Устройство зарекомендовало себя с хорошей стороны, так как обладает высоким качеством и инновационными опциями. Поэтому ШГУ в Ниссан Кашкай позволит получить водителю удовольствие от вождения, он всегда будет на связи и знать последние новости.

Характеристика оборудования

Головное устройство в Ниссан Кашкай является мультимедийным центром с разными возможностями, установка которых не нарушает дизайн салона, подчеркивая его уникальность и стилистику. Доступный русифицированный интерфейс упрощает управление магнитолой. ШГУ воспроизводят все мультимедийные форматы. Источниками информации могут быть карты памяти, жесткие диски, USB, CD и DVD диски. В устройстве имеется радиоприемник и тюнер.

К тому же мультимедийный центр включает GPS навигатор с картами любой местности, позволяя выбрать удобный и короткий маршрут до конечной точки по незнакомой местности. При модемном соединении навигация может загружать пробки и будет доступным интернет. Наличие встроенного блока Bluetooth позволяет подсоединять к автомагнитоле сотовый телефон и общаться в поездке через громкую связь. Можно создавать телефонную книжку, добавляя для каждого контакта фотографии.

Штатная магнитола поддерживает подключение парковочных камер, что помогает водителям уверенно чувствовать себя при движении задним ходом. Установка устройств осуществляется по принципу pin to pin без вмешательства в электропроводку, с сохранением кнопочного управления на руле.

Разрешение крупного сенсорного дисплея 800*480 пикселей, который является основным устройством в управлении. Также автомагнитола оснащена опцией мультитач для повышения отзывчивости на касание. Андроид в Ниссан Кашкай имеет мощный процессор ARM А8 с частотой 800 Mr и оперативной памятью 512 МВ. Все перечисленные характеристики позволяют запускать в высоком качестве видео- и музыкальные файлы без зависаний.

У магнитол имеется встроенный модуль Wi-Fi, поддержка 3G-модема, что позволяет выбирать способы выхода в интернет, смотреть прогноз погоды или проверять электронную почту. Встроенный Андроид Маркет позволяет расширять возможности ШГУ, загружать необходимые приложения (программы для работы в социальных сетях, офисные ПО, Скайп и др.), что повысит комфортность во время пробок, позволит контролировать все дела и оставаться на связи.

Расширить возможности можно установкой дополнительной камеры заднего вида. Такая камера позволит быстро парковать автомобиль в любых ситуациях (даже в темноте).

Автомагнитолы в Ниссан Кашкай – это отличное соотношение стоимости и качества.

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