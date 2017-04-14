Раскоксовка поршневых колец двигателя поможет избавиться от нагара в камере сгорания, а также в канавках под кольцами на поршнях. Проведенная вовремя операция, помогает вернуть силовому агрегату былую мощность и предотвратить его капитальный ремонт.

Тут два варианта. Обратиться в автосервис к специалистам по ремонту двигателей или, если есть время и желание, попробовать осуществить данную процедуру самому.



Среди автолюбителей большой популярностью пользуется жесткая раскоксовка, которая подразумевает использование специальных средств, размягчающих нагар.



Данная процедура проводится в несколько этапов:



Двигатель прогревается до рабочей температуры. У бензинового двигателя выкручиваются свечи, у дизельного форсунки или свечки накала. Все поршни выставляются в среднее положение. Для этого у переднеприводных автомобилей поддомкрачивается переднее колесо, у заднеприводных – заднее, и после включения 4 передачи, двигатель прокручивается до среднего положения поршней, что определяется при помощи отвертки, которую поочередно вставляют в каждое свечное отверстие. Для данной манипуляции также рекомендуется использовать храповичный ключ. Средство для раскоксовки нужно залить в камеру сгорания через каждое свечное отверстие. Следует строго придерживаться дозы, указанной в инструкции. Производители средства предлагают подождать какое-то время, диапазон которого варьируется от 15 минут до 2 часов. Некоторые автовладельцы оставляют свой автомобиль даже на ночь. Чтобы жидкость не испарилась за такой длительный период, отверстия прикрывают ветошью. Для лучшей раскоксовки следует несколько раз с небольшими интервалами покрутить подвешенное колесо вправо и влево на 10-15 градусов. Это поможет залитой жидкости быстрее добраться до колец. От трамблера отсоединяют центральный высоковольтный провод с последующей фиксацией от массы на расстоянии не менее 5 мм, что эффективно предотвратит пробой катушки зажигания. Теперь нужно несколько раз повернуть стартером коленчатый вал, но не надо забывать, прежде отключить передачу. Время прокрутки 5-10 секунд, за которые из двигателя удаляется жидкость и часть размягченного нагара. Просто без прокрутки вкрутить свечи нельзя, так как двигатель может повредиться из-за гидроудара. На последнем этапе работ вкручиваются свечи, а двигатель заводится при помощи педали газа. Ему нужно будет поработать минут 10-15 на холостом ходу. Следует отметить, что завести его будет трудно, из глушителя пойдет дым с очень неприятным запахом и черным цветом, но через 10 км пробега все эти явления постепенно исчезнут. После рекомендуется произвести замену масла в двигателе. В некоторый случаях после 50-100 км пробега можно снова повторить раскоксовку для достижения наилучшего эффекта.