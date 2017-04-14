 

Последние объявления  

Поиск по объявлениям  

Цена:
Год выпуска:
Расширенный поиск

Новости  

 

Раскоксовка поршневых колец двигателя

ПечатьE-mail

Раскоксовка поршневых колец двигателя поможет избавиться от нагара в камере сгорания, а также в канавках под кольцами на поршнях. Проведенная вовремя операция, помогает вернуть силовому агрегату былую мощность и предотвратить его капитальный ремонт.

Тут два варианта. Обратиться в автосервис к специалистам по ремонту двигателей или, если есть время и желание, попробовать осуществить данную процедуру самому.

Среди автолюбителей большой популярностью пользуется жесткая раскоксовка, которая подразумевает использование специальных средств, размягчающих нагар.

Данная процедура проводится в несколько этапов:

  1. Двигатель прогревается до рабочей температуры.
  2. У бензинового двигателя выкручиваются свечи, у дизельного форсунки или свечки накала.
  3. Все поршни выставляются в среднее положение. Для этого у переднеприводных автомобилей поддомкрачивается переднее колесо, у заднеприводных – заднее, и после включения 4 передачи, двигатель прокручивается до среднего положения поршней, что определяется при помощи отвертки, которую поочередно вставляют в каждое свечное отверстие.
  4. Для данной манипуляции также рекомендуется использовать храповичный ключ.
  5. Средство для раскоксовки нужно залить в камеру сгорания через каждое свечное отверстие. Следует строго придерживаться дозы, указанной в инструкции. Производители средства предлагают подождать какое-то время, диапазон которого варьируется от 15 минут до 2 часов. Некоторые автовладельцы оставляют свой автомобиль даже на ночь. Чтобы жидкость не испарилась за такой длительный период, отверстия прикрывают ветошью. Для лучшей раскоксовки следует несколько раз с небольшими интервалами покрутить подвешенное колесо вправо и влево на 10-15 градусов. Это поможет залитой жидкости быстрее добраться до колец.
  6.  От трамблера отсоединяют центральный высоковольтный провод с последующей фиксацией от массы на расстоянии не менее 5 мм, что эффективно предотвратит пробой катушки зажигания.
  7. Теперь нужно несколько раз повернуть стартером коленчатый вал, но не надо забывать, прежде отключить передачу. Время прокрутки 5-10 секунд, за которые из двигателя удаляется жидкость и часть размягченного нагара. Просто без прокрутки вкрутить свечи нельзя, так как двигатель может повредиться из-за гидроудара.
  8.  На последнем этапе работ вкручиваются свечи, а двигатель заводится при помощи педали газа. Ему нужно будет поработать минут 10-15 на холостом ходу. Следует отметить, что завести его будет трудно, из глушителя пойдет дым с очень неприятным запахом и черным цветом, но через 10 км пробега все эти явления постепенно исчезнут.
  9.  После рекомендуется произвести замену масла в двигателе. В некоторый случаях после 50-100 км пробега можно снова повторить раскоксовку для достижения наилучшего эффекта.
Автор: Михаил СОМОВ 07.09.2017 15:08
Автообзоры

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Joomla SEO powered by JoomSEF
   
| 2007 - 2017 | © АВТОгазета | |