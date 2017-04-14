Грузовые покрышки Белшина – надежность эксплуатации тяжелых машин

Среди широкого ассортимента продукции белорусского производителя ОАО «Белшина» представлены высококачественные надежные и безопасные покрышки для грузового транспорта, эксплуатируемого, как в городских режимах, так и на загородных, региональных и международных маршрутах. Все грузовые шины Белшина разработаны и созданы с учетом продолжительных грузоперевозок, поэтому обладают цельнометаллокордным каркасом, изготовление которого компания освоила одной из первых, и инновационным составом резинового компаунда, обеспечивающего стойкость к преждевременному истиранию.





Модельный ряд грузовых покрышек для дальних грузоперевозок

Все покрышки для грузового транспорта соответствуют требованиям безопасности и характеризуются надежными тягово-сцепными свойствами на дорогах различного значения. При этом высокоэффективная грузовая резина Белшина разрабатывается с учетом эксплуатации в различных климатических условиях, и в большинстве своем представлена во всесезонном варианте.



Надежные грузовые модели от Белшина:

Бескамерная радиальная шина Бел-138 – с металлокордом в каркасе и брекере и дорожным рисунком протектора, автошина предназначена для автомобилей МАЗ и грузовых зарубежных авто аналогичного класса, обеспечивает усиленные параметры тяги и сцепления, устойчива, маневренна и гарантирует безопасность эксплуатации.

Грузовая модель Белшина Бел-148М с цельнометаллическим каркасом и брекером из стального корда для автомобилей МАЗ и их аналогов, отличается повышенными прочностными показателями, износоустойчивостью, топливной экономичностью за счет линейного принципа строения протектора, и гарантирует лучшие свойства ездовых качеств.

Радиальные грузовые покрышки Белшина Бел-146 применяются на прицепах и полуприцепах в составе автопоезда, гарантируют управляемость и устойчивость на дороге, формируют надежные тягово-сцепные параметры и уверенно проходят повороты без раскачки и осевых скольжений.

Компания Белшина предлагает большой ассортимент грузовых покрышек, качество и надежность которых проверена в дальних поездках, каждая из которых несет комфортность и безопасность движения и управления.



Средняя стоимость грузовых шин белорусского шинника

Если говорить о стоимости на грузовые шины Белшина, то стоит отметить один немаловажный фактор – несмотря на принадлежность к тяжелой технике и использование совершенных технологий производства, авторезина для мощного транспорта предлагается в том же доступном сегменте цен, что и легковые модели. Вкупе с надежностью, износоустойчивостью и прочными каркасами, защищающими от повреждений и обеспечивающим долговечность эксплуатации, сниженным сопротивлением качению, уменьшающим расход топлива и круглогодичным использованием, все модели дают существенную экономическую выгоду и снижение транспортных расходов.



Источник: https://infoshina.com.ua/shiny/belshina

