Автомобиль LADA GRANT ЛИФТБЕК – ваша уверенность на дороге

Новинка года LADA GRANT ЛИФТБЕК воплотила в себе уникальное сочетание: безупречная надежность, потрясающий комфорт и стремительный стиль. Автолюбителей покорили качественные характеристики авто и они высоко его оценили.

Автовладельцы выбирают модель LADA GRANT ЛИФТБЕК за нее неоспоримые качества, которые делают машину совершенной:

мягкость линий дизайна;

большой вместительный салон (пять мест) и практичный объемный багажник;

плавность хода.

Купить смогут все, так как у нас Цена на новую Лада Гранта Лифтбек очень доступная. Кроссовер каждый день способен дарить владельцу активную езду и незабываемые путешествия всей семьей. На дороге вы будете чувствовать за рулем авто уверенность.



Даже в экстремальных ситуациях можно быть уверенным в надежности своего кроссовера. Это достигается за счет модернизации энергоемкой подвески, укорочения рулевой рейки. Старт характеризуется плавностью, мягкостью переключения передач. Это стало возможным за счет электронной педали газа, а также более совершенной трансмиссии.



Модель отличается классикой уюта, что проявляется в свободном салоне, энергономичных креслах. Лифтбэк Granta обеспечивает современное управление, имеет повышенную шумоизоляцию. Это воспроизводит впечатление более тихого авто. На высочайшем уровне - климатическая система с комфортной акустикой, превосходной проходимостью.

Официальный дилер Лада Гранта Лифтбек реализует авто на выгодных условиях. В распоряжении автовладельца только новейшее оборудование: внешние зеркала с обогревом, противотуманная оптика, система круиз-контроля, бортовой компьютер. Габариты лифтбека: длина составляет 4,246 м, высота – 1,5 в ширину 1,7 м, клиренс – 160 мм.



Багажный отсек рассчитан на 440-760 литров. Все модели – 5-ти дверные, с мощностью мотора в 106 л.с., с одной или двумя подушками безопасности. Мультимедийная система имеет довольно большой дисплей. Бампер окрашен под цвет кузова (как люксовая, так и бюджетная комплектация), что является отличительной особенностью модели.

Тормоза снабжены более современным вакуумным усилителем, что положительно сказалось на процессе торможения, что проявляется, что усилие на педаль требуется не такое резкое, а нарастает постепенно.



Купить Lada Granta Лифтбек следует автолюбителям, ценящим безопасную езду на трассах. Также данная марка будет универсальным средством передвижения для всей семьи. С ее помощью можно перевозить много различных вещей, она довольно экономная. Популярность автомобиля подтверждает большое число его продаж по всей территории нашей страны.